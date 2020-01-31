Yapay güneş için dünyanın en büyük süper iletken bobini üretildi

TM Dijital Haber Merkezi 31.01.2020 11:59 - Güncelleme: 31.01.2020 11:59

Japonya Ulusal Kuantum ve Radyolojik Bilim ve Teknoloji Enstitüleri (QST) ve Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), ilk toroidal alan (TF) bobininin üretimini tamamladı. MHI bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın Hyogo Eyaletindeki Futami Fabrikasında resmi bir tören düzenlendiğini duyurdu.

Yeni tamamlanan TF bobini, ITER mıknatıs sistemi için ilk ana yapısal bileşendir ve tamamlanması reaktörün inşası için ileriye dönük önemli bir kilometre taşıdır. Planlamaya göre, ITER operasyonlarının başlaması beklenen 2025 yılında kadar Güney Fransa'ya gönderilecek olan beş TF bobinin üretilmesini hedefleniyor.

Uluslararası Termonükleer Deney Reaktörü (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER) Projesi, maddenin plazma olarak bilinen durumundan elektrik üreten bir nükleer güç kaynağı yaratılması amaçlayan uluslararası bir mega projedir.

ITER projesi füzyon enerjisinin bilimsel ve teknolojik fizibilitesini yapmak üzere tasarlandı. ITER bittiğinde dünyanın en büyük deneysel füzyon tesisi olacak. Füzyon hafif radyoaktif atom çekirdeklerinin birleşerek daha ağır atom çekirdekleri meydana getirme olayıdır. Füzyon tepkimesinde ortaya çıkan sıcaklık fisyona göre çok daha büyüktür. Güneş ve yıldızlar füzyon yaparak enerji üretimi gerçekleştirilir. Füzyon çalışmaları yüksek miktarda, güvenli ve temiz enerji kaynağı geliştirmeye yönelik yapılıyor.

Projeye; Japonya, AB, ABD, Rusya, Kore, Çin ve Hindistan katılıyor. ITER'nin inşası, Fransa'nın Saint-Paul-lez-Durance kentinde devam ediyor. Operasyon başlangıç tarihi 2025 yılı olarak öngörülüyor