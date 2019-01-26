14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Yapay zeka algoritması ilk defa bir kuantum bilgisayarında test edildi

Çin'de yapılan bir araştırmanın sonucunda yapay zeka algoritması ilk defa bir kuantum bilgisayarında test edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

gunes.com / HABER MERKEZİ

İki yapay zekayı birbirine karıştıran algoritmalar sayesinde makinelerin öğrenmesi daha da karmaşıklaşıyor. Çinli bilim insanları uzun zamandır üzerinde çalıştıkları kuantum hesaplama ile ilgili bir ilke imza attı: Yapay zeka algoritması ilk defa bir kuantum bilgisayarında test edildi.

Üretken Düşman Ağları (GAN) olarak bilinen bu algoritmalar sanat, şifreleme kodlarını kırmak ve olağandışı şekilde gerçek yüz ve hayvan resimleri üretmek için günümüzde zaten kullanılıyor.

Araştırmacılar GAN'leri başka bir teknolojiyle birleştirdi: Kuantum hesaplama. NewScientist'te yer alan bir makaleye göre, Çin başkenti Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kuantum devresinde bir GAN oluşturmayı başardı.

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Facebook, Whatsapp ve Instagram için yeni iddia

Facebook, Whatsapp ve Instagram için yeni iddia
 

POPÜLER HABERLER

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA