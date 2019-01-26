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İki yapay zekayı birbirine karıştıran algoritmalar sayesinde makinelerin öğrenmesi daha da karmaşıklaşıyor. Çinli bilim insanları uzun zamandır üzerinde çalıştıkları kuantum hesaplama ile ilgili bir ilke imza attı: Yapay zeka algoritması ilk defa bir kuantum bilgisayarında test edildi.

Üretken Düşman Ağları (GAN) olarak bilinen bu algoritmalar sanat, şifreleme kodlarını kırmak ve olağandışı şekilde gerçek yüz ve hayvan resimleri üretmek için günümüzde zaten kullanılıyor.

Araştırmacılar GAN'leri başka bir teknolojiyle birleştirdi: Kuantum hesaplama. NewScientist'te yer alan bir makaleye göre, Çin başkenti Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kuantum devresinde bir GAN oluşturmayı başardı.