Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "İnsansız hiçbir şey olmaz. Yapay zekayı yapan da insan, ondan sonraki rolleri belirleyecek olan da yine insan. Çünkü bunlar insan için yapılıyor. Dolayısıyla yapay zeka insanın yerini tutamaz, insansız bir şey olmaz." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesinde "Tıpta Yapay Zeka" konulu Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Ortak Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda bir konuşma yapan Prof. Dr. İbiş, nükleer tıp uzmanı olduğunu belirterek, tıpta yapay zekanın önce nükleer tıp, patoloji alanlarında sonra diğer alanlarda kendini göstereceğini ifade etti.

Almanya'da "Endüstri 4.0", Japonya'da ise yakın zamanda "Endüstri 5.0" kavramının doğduğunu, bu kavramlar ile yapay zekanın geliştiğini anlatan İbiş, "İnsansız hiçbir şey olmaz. Yapay zekayı yapan da insan, ondan sonraki rolleri belirleyecek olan da yine insan. O halde yapılacak teknolojilerin insana dokunması gerekiyor. Çünkü bunlar insan için yapılıyor. Dolayısıyla yapay zeka insanın yerini tutamaz, insansız bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka insan yerine geçemeyecek"

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Behçet Şentürk ile Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Talha Ballı, yapay zekanın mühendislik ve tıp alanlarındaki önemine ilişkin birer sunum yaptı.

Talha Abalı, tıp alanında özellikle radyoloji ve biyokimyada yapay zekanın kısmen yer aldığını belirterek, yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, tıpta insan faktörünün göz ardı edilemeyeceğini ve yapay zekanın hekim yerine geçemeyeceğini kaydetti.

Abalı, yapay zekanın özellikle araştırmaların hızla sonuçlandırılması açısından kolaylık sağlayacağını bildirdi.

Behçet Şentürk de genel yapay zekayı üretmek istediğini ve bunun için çalıştığını anlattı.

Günümüzde yapay zekanın ses kayıt cihazlarından tomografi cihazlarına, bilgisayar yazılımlarından insansız hava araçlarına kadar birçok alanda örneklerinin görüldüğünü vurgulayan Şentürk, "Önümüzdeki 30 yılda insan yerine geçebilecek, insanın yapabileceği birçok şeyi yapabilen bir yapay zekanın yapılacağına inanıyorum ve bu konuda çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri çalıştay sonrasında yapay zeka algoritması ve sinir bilimi konusunda eğitim verecek.