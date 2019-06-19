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Yapay zeka, meme kanserine yakalanma riskini tahmin ediyor

Yapay zeka algoritması sayesinde hastaların bir yıl içerisinde meme kanserine yakalanıp, yakalanmayacakları tahmin edilebilecek.

  • DHA
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Radiology tıp dergisinde yayımlananan makaledeki araştırmaya göre, yapay zeka sistemi ile hastalarda meme kanseri gelişip gelişmeyeceğini tahmin edebiliyor.Bağımsız değerlendirmelere göre sistem ilk denemelerinde, yüzde 87 ile 77 arasındaki kanser ve iyi huylu tümör gelişimlerini doğru tahmin etti. Venture Beat internet sitesinin aktardığı habere göre yapay zeka kullanılarak, olağanın dışında 9 bin 611 mamagrom ve sağlık kaydı incelendiğinde yüzde 48 oranında hastada meme kanseri tespit edildi. Bu sistemin kullanılmaması durumunda radyologların dijital mamagrofi ile söz konusu hastalıkları tespit edemeyebileceği ifade edildi.
 
Uluslararası bilgisayar şirketi IBM´in Zürih Ofisi ile Zürih Üniversitesi´nde çalışan bilim insanları, meydana getirdikleri yapay zeka ile tümörleri ve bağışıklık sistemini tarayıp sınıflandırabiliyor. Benzer çalışmaların Google, Massachusetts Institute of Technology ve New York Üniversitesi´nde devam ettiği biliniyor.
 
Habere göre, bilim insanları, yapay zeka algoritması kullanarak mamagrofiler üzerinde tahmin etme görevi ve ortaya çıkan analizlerin olasılıklarını görüntüleme görevi veriyor. Son olarak kanserin baş gösterdiği bir biyopsi veya herhangi bir anormal vaka farklı bir yapay zeka kullanılarak tahmin edilebiliyor.
 
ABD´de kadınların yüzde 12´sinin yaşamları boyunca bir defa meme kanserine yakalanacakları ve 2020 yılına kadar 268 bin yeni kanser teşhisinin konulacağı tahmin ediliyor.
 
Yeni geliştirilen yapay zeka taraması sayesinde, meme kanseri vakalarını başlamadan tespit edilmesinin bu kansere yakalanma yüzdesini düşüreceği umut ediliyor.
 

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