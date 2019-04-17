Yapay zekâlı robotlar TEKNOFEST’te yarışacak 

Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın bu yılki teması ‘yapay zekâ uygulamaları’ olarak belirlendi. 2017 yılında düzenlenen 12. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nın 11 ülkeden 2 bin 834 robotla düzenlendiğini, 2019’da ise rekor düzeyde katılım olduğunu belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmaya 879 kurum 3 bin 849 robot ile başvuru yaptı. Ayrıca yarışmaya 16 ülke başvuruda bulundu ve 28 takımla katılım sağladı. Yarışmaya, 6 binin üzerinde katılım oldu” dedi. Yarışmanın açılışının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlendiğini hatırlatan Özer, “Önceki yıllara göre hem ulusal hem de uluslararası katılım üst düzeyde gerçekleşti. Diğer taraftan bu sene yarışmanın ana temasını yapay zekâ olarak belirleyerek bu teknolojiye dikkati çektik. Böylesine büyük bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

EKİP KURULACAK

Özer, “Yarışmada yer alan hızlı çizgi izleyen, tasarla-çalıştır ve yumurta toplama kategorilerinde yarışan ekiplerden belirlenecek belirli bir grup 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan TEKNOFEST etkinliklerine katılma hakkı kazanacak” ifadesini kullandı. Yarışmada dereceye giren ve TEKNOFEST’te yarışmak için oluşturulacak ekipte yer alacak lise ve üniversiteler şöyle: ‘Hızlı çizgi izleyen’ kategorisinde, İstanbul Ataşehir İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi, Çanakkale Lapseki İÇDAŞ-ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giresun Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. ‘Tasarla çalıştır’ kategorisinde, Karabük Üniversitesi, Konya Selçuklu Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel BİLFEN Üsküdar Fen Lisesi. ‘Yumurta toplama’ kategorisinde, Ankara Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şanlıurfa Haliliye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hatay Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.