Yapay zekaya karşı yapay zeka İnsan hayatını pek çok konuda kolaylaştıran yapay zeka teknolojisi, olumsuz sonuçlar doğurabilecek şekilde de kullanılabiliyor. Örneğin yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan metinleri gerçek bir kişinin yazdığı metinlerden ayırt etmek oldukça zor. Bu da bazı sorunları beraberinde getiriyor. Yazılan metinlerin güvenilirliği söz konusu olduğunda yapay zeka teknolojisi aldatıcı olabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için yapay zeka ile hazırlanan metin ile gerçek bir kullanıcının hazırladığı metni birbirinden ayrıştıracak başka bir yapay zeka geliştirildi.