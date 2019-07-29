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Yapay zekaya karşı yapay zeka

İnsan hayatını pek çok konuda kolaylaştıran yapay zeka teknolojisi, olumsuz sonuçlar doğurabilecek şekilde de kullanılabiliyor. Örneğin yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan metinleri gerçek bir kişinin yazdığı metinlerden ayırt etmek oldukça zor.  Bu da bazı sorunları beraberinde getiriyor. Yazılan metinlerin güvenilirliği söz konusu olduğunda yapay zeka teknolojisi aldatıcı olabiliyor. Bu sorunun önüne geçmek için yapay zeka ile hazırlanan metin ile gerçek bir kullanıcının hazırladığı metni birbirinden ayrıştıracak başka bir yapay zeka geliştirildi.

  • DHA
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Hardvard Üniversitesi ve IBM çalışanları tarafından geliştirilen yeni yapay zeka teknolojisi, metinleri hazırlayanın yapay zeka olup olmadığını belirleyebiliyor. Giant Language Model Test Room ismi verilen bu uygulama, yapay zekanın tipik olarak istatistiksel kalıplara dayanarak oluşturduğu metinleri analiz ederek yüksek doğrulukta tespit ediyor.
 
Özellikle sahte haber ve botlara karşı mücadelede kullanılması planlanan yapay zeka teknolojisinin kullanıcıların yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi hedefleniyor.

Şırnak´ta narkoterör operasyonu

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