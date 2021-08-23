Yargıtay'dan dikkat çeken ''retweet'' kararı

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:26

Yargıtay 18'ini Ceza Dairesi, Twitter'da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının aynı suça ortak olduğu kararını verdi.

Hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğu belirtildi.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Hukukçular, "Yaptığım her retweet onayladığım anlamına gelmez, retweetlerden sorumlu değilim" mesajının cezadan kurtulmaya yetmeyeceği konusunda uyardı.

Hakaret suçunu işleyenler 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Yargıtay 18'ini Ceza Dairesi'nin 'retweet' kararını ve sosyal medya düzenlemesini TRT Haber'e değerlendirdi.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay, "Ceza kanununda bireylerin bazı tutum ve davranışları yapmaları yasaklanmıştır. Hakaret suçunu sosyal medya yoluyla işleyenlerde öncelikle tweeti atan suçludur. Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi de bu tweeti yayan kişiyi aynı şekilde suça iştirak etmiş olarak görmüştür. Daha önceki kararları da zaten bu yönde olmuştur. Yani bir fiil birisi tarafından işlenmiş ve başkası da aynı fiili aynı yol ve yöntemlerle yaymışsa o fiili işlemiş sayılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

EMSAL KARAR SAYILACAK

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay, başka bir iştihat karar olmadığı taktirde bu kararın benzer olaylarda emsal sayılacağını da söyledi.

Atay, her vatandaşın düşüncelerini söyleme hakkının belli hukuki çerçevede bulunduğunu belirterek, "Cezai sorumluluğu olan kişinin sosyal medyada yapılmış haberi retweet ettiği zaman, o kanaatte olduğunu yaymış olur. Bu durumda da retweet edilen haber hakaret nitelindeyse aynı düşüncede olunduğu anlamına gelmiş oluyor" dedi.

1 Ekim'de açılacak Meclis'in de ilk gündem maddesinin Sosyal Medya yasası olması planlanıyor.

"KİŞİLER TUTUM VE DAVRANIŞLARINA DAHA ÇOK DİKKAT EDECEKTİR"

Atay, bütün modern hukuk sistemlerinde kişilerin düşünce ve kanaatlerini açıklamadaki sınırın çizildiğini vurgulayarak, "Türk Hukuk Sistemi'nde sosyal medyadaki hakaret suçlarına ilişkin düzenleme yapılacak. Böylelikle, kişiler tutum ve davranışlarına daha çok dikkat edecektir" diye konuştu.

Atay, kullanıcıların sosyal medyada zor durumda kalmamak için haberlerin doğru olduğunu tetkit etmelerinde fayda olduğunu söyledi. Haberin kaynağı doğru olsa bile ifade tarzına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Atay, "Retweet edilen haberin insanların değer yargılarına uygun olup olmadığı kontrol edilmesinde fayda var" dedi.