AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2025'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak.

Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması alanlarında çalışmalar yapacak Başkanlık ayrıca kamu kurumları arasındaki koordinasyonu da sağlayacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısına ilişkin çalışma yapıyor.

Başkanlığın kurulmasının ardından AK Parti'nin hazırlayacağı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklifte başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

- AK PARTİ, 2025'İN İLK AYINDA YENİ KANUN TEKLİFLERİNİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIYACAK

Ayrıca AK Parti, Ocak 2025'te farklı alanlarla ilgili yeni kanun tekliflerini TBMM gündemine getirecek.

İklim değişikliği, karbon ayak izi takibi konuları ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifler de yeni yılla birlikte TBMM Başkanlığına sunulacak.

Bunların yanı sıra sanayi ve teknolojiyle, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili yeni düzenlemelerle, hakim ve savcı yardımcılarının eğitim gördüğü Türkiye Adalet Akademisinin teşkilat yapısına ilişkin yasa teklifi aynı dönemde TBMM gündemine taşınacak.