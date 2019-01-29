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Gökbilimciler evrenin düşünülenden daha hızlı bir şekilde genişlediğini tespit etti

Gökbilimcilerin yeni yaptıkları araştırmalara göre, evrenin düşünülenden daha hızlı bir şekilde genişlediği tespit edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bilim insanları yeni yaptıkları bir çalışmada, uzak galaksilerdeki kara delikleri referans noktaları alarak genişlemenin ne kadar hızlı gerçekleştiğini ölçebildiler. Araştırmaya göre evren daha önce düşünülenden daha hızlı bir şekilde genişliyor.
 
Gökbilimciler 1600 süper kütleli kara delikten elde edilen verileri kullanarak kara deliklerin birbirlerinden uzaklaştıklarını ve bu uzaklaşmayla doğru orantılı genişleme hızlarını kaydettiler.
 
Durham Üniversitesi'nden Dr Elisabeta Lusso, "Elde edilen sonuçlar evrenin genişlemesinin daha önce bildiklerimizden farklı olduğunu ortaya çıkardı." dedi.
 
Evrenin genişleme hızı, ünlü uzay teleskopuna adını da veren Amerikan astronomundan sonra adlandırılan Hubble sabiti olarak bilinir. Bu keşfin ardından kozmosu anlamak için bu sabitin değişmesi ve yepyeni bir kurallar kümesi oluşturulması gerekebilir.
 
Durham Üniversitesi'nden Dr Elisabeta Lusso, “Karadelikler görünmezdir ancak etraflarına sürekli olarak güçlü radyo dalgaları yayarlar ve biz radyoteleskoplar yardımı ile onları rahatlıkla görürüz. Ayrıca karadelikler evrenin genişleme hızını ölçmemize olanak sağlar.” dedi.
 
Università degli Studi di Firenze'den Dr. Risaliti konuyla ilgili olarak, "Yeni fiziği keşfetmemiz gerekebilir, örneğin karanlık enerjinin potansiyel özelliklerini yeniden düşünmek zorunda kalabiliriz. Ancak, bu teorisyenlerin önerdiği pek çok modelden sadece bir tanesi, yeni fizik dahil benzersiz bir çözüm bulmak için çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var." dedi.
 
Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

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