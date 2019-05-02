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Yeni Nesil Fırtına 2 Obüsleri TSK için hazır

ASELSAN tarafından geliştirilen, yerli ve milli sistemlerle donatılan 'Yeni Nesil Fırtına 2 Obüsleri', Büyükçekmece TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.

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ASELSAN tarafından geliştirilen, yerli ve milli sistemlerle donatılan 'Yeni Nesil Fırtına 2 Obüsleri', Büyükçekmece TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.
 
 
ATIŞ HIZI AVANTAJI
 
Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda yapılan ve fuara prototipi getirilen Fırtına 2'lerin diğerinden en önemli farkı atış hızı olurken, sac kesimleri ve kuleleriyle, birçok yeni özellikle üretilecek.
 
Fırtına 2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2'ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi.
 
Uzaktan kumandalı silah sistemi entegre edildi
Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi.
 
Kars'ta gerçekleşen kış testlerini başarıyla tamamlayan yeni nesil fırtına obüslerinin son testleri haziran ayında gerçekleşecek.

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