İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Aralık 2020 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,4809
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
Bilim-Teknoloji

Yeni nesil 'yapay güneşi' çalıştırdılar!

Çin, yeni nesil 'yapay güneş' HL-2M Tokamak nükleer füzyon reaktörünü çalıştırdı. HL-2M Tokamak, 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabiliyor.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 08:57 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:57
ABONE OL

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC), Çin'in en büyük ve en gelişmiş nükleer füzyon deneysel araştırma cihazı HL-2M Tokamak'ın, hidrojen ve ağır hidrojen gazlarını kullanarak Güneş'te meydana gelen doğal tepkimelerin benzerlerini elde etmek için tasarlandığını açıkladı.

Bilim insanlarının güçlü bir temiz enerji kaynağının kilidini açma potansiyeline sahip olduğunu ümit ettiği HL-2M Tokamak'ın başarıyla çalıştırıldığı belirtildi.

People's Daily gazetesi de Siçuan bölgesinde bulunan HL-2M Tokamak'ın sıcak plazmayı füzyonlamak için güçlü manyetik alan kullandığını ve 150 milyon derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşabildiğini yazdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.