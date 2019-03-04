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Rusya'nın Baltık Filosu'na yeni S-400'ler teslim edildi

Rusya'nın Baltık Filosu'na S-400 hava savunma füze sistemlerinin yeni partisi teslim edildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya, modernize edilmiş S-400 uzun menzilli karadan havaya füze sistemlerinden oluşan yeni bir partiyi, Baltık Filosuna savunma tedarik planı kapsamında teslim edildiğini açıkladı.

Rus Basın ofisi, "Yeni S-400 Triumf hava savunma füzesi sisteminin, ilk canlı ateş testi başarıyla gerçekleştirildikten sonra Astrakhan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar uygulama yelpazesinden Kaliningrad Bölgesi'ndeki kalıcı üssüne ulaştı." denildi.

Basın ofisi, yeni S-400 setinin önümüzdeki hafta sonuna kadar Rusya'nın en batı bölgesindeki hava sahasını korumak için tamamen görevlendirileceğini söyledi.

S-400 TRİUMF HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlanmıştır. Yeni S-400 sisteminin 400 kilometre mesafede ve 30 kilometre yüksekliğe kadar hedeflere ulaşabileceği bildirildi.

Yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçuşlar dahil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.

Her bir S-400 karadan havaya füze sistemi tek seferde 36 hedefe ulaşabilir. S-400, farklı kalkış ağırlıkları ve atış menzili ile dörtden fazla füze tipiyle seçici olarak çalışabilen ve böylece çok katmanlı savunma sağlayan tek sistemdir.

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