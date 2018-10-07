Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni bir taarruz helikopterimiz geliyor

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sanayisine ilişkin dikkat çeken gelişmeleri açıkladı.

Yeni bir taarruz helikopterinin geliştirildiğini ifade eden Demir, "Atak'tan daha iyi bir helikopter. Yakında hepiniz duyacaksınız. Atak dünyada ilk 5'te olan bir helikopter tabi ki ilgi çekecek. Çok yoğun ilgi var" dedi.

Kanal 7'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İsmail Demir, "S-400'den vazgeçmek gibi bir durum söz konusu değil. Bu imzalandı ödemeler yapılıyor. Bunu konuşmanın artık çok anlamı yok. Bu mesele o anlamda kapandı. Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda bu ürünün en iyi olduğu belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.