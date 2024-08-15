Yenilikçi girişimler Türk Telekom ile dünyaya açılıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programıyla Türkiye'nin teknoloji ihraç etme vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.

Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programının yeni dönemine seçilen girişimler, Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile buluştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, Türk Telekom olarak yarına ışık tutan teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri 10 yılı aşkın zamandır desteklediklerini belirtti.

Önal, Türk Telekom Ventures ve girişim hızlandırma programı PİLOT ile gelecek için fark yaratacak ve Türkiye'yi dünyada teknoloji alanında öne çıkaracak yenilikçi girişimlerin büyümelerine katkı sunduklarını aktardı.

Türk Telekom Ventures PİLOT girişim hızlandırma programıyla bugüne kadar girişimlere 32 milyon liralık nakit desteği sağladıklarını bildiren Önal, şunları kaydetti:



"Türk Telekom Ventures kurumsal girişim sermayesi ve Türk Telekom Ventures GSYF ile yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değeri 190 milyon doları bulurken, söz konusu rakam, girişimcilik ekosisteminin Türkiye ekonomisindeki değerine ve kaldıraç özelliğine işaret ediyor. Ülkemizin ürettiği teknolojiyi dünyaya ihraç eden bir ülke olması motivasyonuyla, PİLOT programımıza dahil olan girişimlerimize teknoloji alanındaki bilgi birikimimizi aktarıyor, finansal desteğin yanı sıra yurt dışına açılmalarını sağlayacak stratejik işbirlikleri ve olanaklar yaratıyoruz. Girişimlerimize yaptığımız her yatırımı Türkiye'nin geleceğine yönelik bir yatırım olarak görüyoruz. Amacımız, desteğimizle büyüyüp küresel başarılara imza atacak çok daha fazla girişime destek olarak ülkemizden yeni dünya markalarının ve unicornların çıkmasını sağlamak."

Önal, yenilikçi teknolojileri desteklemeyi ve geliştirdikleri çözümlerin tüm dünyada kullanılması adına girişimlerinin küresele uzanan yolculuklarında köprü görevi üstlenmeyi sürdürdüklerinin altını çizerek, "Türk Telekom Ventures ile ABD'de kurduğumuz şirketimiz, stratejik işbirliklerimiz ve yatırımcıları arasında bulunduğumuz küresel yatırım fonlarıyla hem portföyümüzdeki girişimlerin hem de Türk Telekom ve grup şirketlerinin uluslararası pazarlarda iş geliştirmelerini, yatırım süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Önal, Türk Telekom Ventures PİLOT kapsamında 150 bin lira nakit desteği alan girişimlerin, program sonunda 30 bin dolar yatırım desteği ve Stanford Üniversitesi'nde PİLOT girişimleri için özel tasarlanan global girişimcilik programına katılma fırsatına sahip olacaklarını hatırlattı.

- "YAAY PLATFORMUMUZUN ŞU AN 2 MİLYONA YAKIN KULLANICISI VAR"

Teknoloji alanında Türkiye'nin kendine yeten bir ülke olması için öncü çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm faaliyet alanlarımızda yerli işbirliklerini ön plana alıyor, yerli ürünlerin geliştirilmesine ve kullanılmasına liderlik ediyoruz. Türk Telekom çatısı altında hayata geçirdiğimiz yerli sosyal medya platformumuz Yaay, kullanıcılara farklı deneyimler sunuyor. Yaay platformumuzun şu an 2 milyona yakın kullanıcısı var. Kurumumuz teknoloji birikimini yaşamın her alanına aktararak değer yaratmaya odaklanan bir kültüre sahip. Bu anlayışımızla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürecek çalışmalar gerçekleştiriyor, geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendiriyoruz."

Önal, Türk Telekom AR-GE ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulamasıyla az gören çocukların, sınıf arkadaşlarıyla bir arada eğitim alabilmesine olanak sağladıklarının bilgisini paylaştı.

- "SİLİKON VADİSİ'NDEKİ BÜYÜMEMİZİ HIZLANDIRMAYI VE KUVVETLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Türk Telekom PİLOT'un 12'nci dönemine seçilen girişimlerden From Your Eyes Kurucusu ve CEO'su Zülal Tannur, yapay ve biyolojik görme arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik, insanlardan otomobillere uzanan geniş bir spektrumda çözümler geliştirerek, işletmeler için lisansladıklarını aktararak, Türk Telekom Ventures PİLOT sayesinde ABD'deki merkez şirketleri olan NeuroVision AI Tech'in, Silikon Vadisi'ndeki büyümesini hızlandırmayı ve kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Sensed AI Kurucu Ortağı Emre Dirican da girişimleri, yapay zeka ve uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak binaların ve kritik altyapıların fiziksel ve çevresel sağlığını sürekli izlediğini ve dünya genelinde herkes için güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşulları sağlamayı amaçladıkları belirtti.



Türk Telekom Ventures PİLOT programı ile Türk Telekom'un yurt içi ve yurt dışındaki değerli ağlarına ve işbirliklerine erişme fırsatı yakalayacaklarını aktaran Dirican, PİLOT'un sunduğu imkanların, hedeflerine daha hızlı ve doğru bir stratejiyle ulaşmalarını sağlayacağını kaydetti.

Mistikist Kurucusu ve CEO'su Buğra Karahan ise "Temeli MIT, Harvard, Stanford, Johns Hopkins gibi üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalara dayanan, beyin dalgası regülasyonu yöntemini herkesin erişebileceği bir uygulamaya dönüştürerek, dünyanın ilk dijital stres azaltma asistanı olarak Mistikist'i geliştirdim. Sadece 2-8 dakika içinde stres seviyesinde yüzde 90'a varan azalma, odaklanma seviyesinde yüzde 95'a varan bir artış sağlayabiliyoruz." açıklamasında bulundu.