Yerli 5G projesinde kritik adım! Risk alınmayacak

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 21:24 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 21:24

Bakan Varank, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2021) ziyaret etti.

Aralında United, Ottomative, Meteksan, Nanografi, Ortem ve diğer birçok şirketin bulunduğu stantları tek tek dolaşan Varank, sergilenen ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuar alanında sergilenen bir scooter ve elektrikli aracı da test eden Varank, daha sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DÜNYADA BU ALANDA BİR SAVAŞ VAR DERSEK HERHALDE YANLIŞ KONUŞMUŞ OLMAYIZ"

Bakan Varank, dünyada 5G şebekeleri alanında büyük bir rekabet olduğuna dikkati çekerek, "Biliyorsunuz bundan sonraki dönemde 4.5G şebekeleri, 5G şebekeleri dünyada telekomünikasyonun üzerine kurulduğu aslında ana yapılardır. İşte ULAK firması da Türkiye'de 4.5G baz istasyonlarını yerli ve milli olarak üreterek burada operatörlerin hizmetine sunuyor. Dünyada bu alanda bir savaş var dersek herhalde yanlış konuşmuş olmayız." dedi.

"5G TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞTE BİZ KENDİ YERLİ VE MİLLİ BAZ İSTASYONLARIMIZI, TEKNOLOJİMİZİ KULLANMAK İSTİYORUZ"

Özellikle 5G teknolojilerinde kullanılacak alt yapılarla ilgili Batı ile Doğu dünyası arasında bir çekişme olduğunu dile getiren Mustafa Varank, "Burada alt yapılarda hangi firmaların etkin olacağı, hangi ülkelerin etkin olacağı, özellikle güvenlik anlamındaki riskleri de beraberinde getiriyor. İşte biz Türkiye'de aslında ULAK projesiyle 4.5G baz istasyonlarında bir noktaya gelmiş durumdayız. Şu anda da 5G teknolojisinde neler yapabiliriz? Hem ULAK firmamız var burada hem bir Haberleşme Teknolojileri Kümelenmemiz (HTK) var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla birlikte 5G teknolojisine geçişte biz kendi yerli ve milli baz istasyonlarımızı, teknolojimizi kullanmak istiyoruz. Büyük bir gayretle firmalarımız çalışıyor. İnşallah 5G'ye geçişlerle, lisansların verilmesiyle birlikte de biz Türkiye'de kendi baz istasyonlarımız kullanılsın, hiçbir risk yaşamayalım, hiçbir ülkenin riskini kendi ülkemizde taşımayalım istiyoruz. İnşallah da başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

"5G'DE SİNERJİ VE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM"

Bakan Varank, ULAK'ın Savunma Sanayi Başkanlığının koordinasyonunda başarılı işlere imza attığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"ULAK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Bey bu işi birebir takip etti, biz Bakanlık olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız takip etti. Operatörlerle çetin pazarlıklar sonucunda aslında biz yerli ve milli ürünlerimizi Türkiye'de kullanmaya başlayabildik. İnşallah bir sinerjiyle firmalarımızı da bir araya getirerek, 5G'de de kendi yerli ve milli baz istasyonumuzu inşallah üretmiş olacağız. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Böyle stratejik bir işi yüklenmeniz, netice almanız önemli. Ama 5G'de sinerji ve iş birliğini artırmamız lazım."