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Yerli ATAK Afrika yolcusu

TUSAŞ, Afrika’ya yönelik kampanya kapsamında T129 ATAK helikopteri ile burada uçuş gösterisi yapacak. Fas Kralı 6. Muhammed’in de katılım göstermesi beklenen Marakeş Airshow’da ATAK başta olmak üzere TUSAŞ'ın tasarladığı tüm özgün ürünler tanıtılacak.

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TUSAŞ, Afrika’ya yönelik kampanya kapsamında T129 ATAK helikopteri ile burada uçuş gösterisi yapacak. Fas Kralı 6. Muhammed’in de katılım göstermesi beklenen Marakeş Airshow’da ATAK başta olmak üzere TUSAŞ'ın tasarladığı tüm özgün ürünler tanıtılacak.

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