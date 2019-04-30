23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9629
  • 6,695
  • 245.507
  • 95.354
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Yerli baz istasyonu ULAK, İHA'lara takılacak

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın İHA platformuna entegre edileceğini ifade etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balcı, şirketin gelecek dönem planlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" mottosuyla çıktıkları yolda hızla ilerlediklerini söyledi.

ULAK Haberleşme AŞ'nin 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, kendi alanında sektörün öncü firmalarıyla iş birliği sözleşmeleri imzalayacaklarını ifade eden Balcı, şirketin ekosistemini büyüterek faaliyet alanlarını genişletmeye devam ettiğini vurguladı.

Balcı, geleceğin teknolojilerinin Türkiye'de üretilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Bu çerçevede 5G baz istasyonu geliştirme faaliyetlerinde, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sayısal entegre devrelerin geliştirilmesi amacıyla YİTAL AŞ ile iş birliği anlaşması imzalayacağız. Sözleşme kapsamında 5G baz istasyonunda kullanılan kritik öneme sahip RF devre elemanları AB MikroNano ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. 5G çalışmaları kapsamında, askeri kara araçlarında otonom sürüşü destekleyecek yapay zeka algoritmalarıyla sistem tasarlanacak. Söz konusu tasarım BİTES ve NUROL ile yapılacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK LTE'nin, İHA platformuna entegre edileceği bilgisini veren Balcı, "Entegrasyon TAI ve Baykar ile yapılacak. İHA'lara rahatlıkla entegre edilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi'nin Türkiye'nin siber güvenlik ürünleri için ortak altyapı platformu olarak kullanılmasının planlandığını da aktardı.

Venezuela´daki darbe girişiminden ilk görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela'da darbeci general gözaltına alındı

Venezuela'da darbeci general gözaltına alındı

Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne darbe

Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne darbe

Kendini 'feda' edecek helikopter ürettiler

Kendini 'feda' edecek helikopter ürettiler

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

Venezuela'daki darbe girişiminde ordu tarafını seçti

YSK'dan HDP'ye bir ret daha

YSK'dan HDP'ye bir ret daha

'Bazı parçaların Türkiye’de üretilmesini istişare ediyoruz'

'Bazı parçaların Türkiye’de üretilmesini istişare ediyoruz'

Dava karara bağlandı, Nihat Doğan hapis cezasına çarptırıldı

Dava karara bağlandı, Nihat Doğan hapis cezasına çarptırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Alibeyköy´de sürücülerin yol verme kavgası kameralara yansıdı

Yürek burkan görüntü: Gözyaşları içinde ayrıldılar...

Yürek burkan görüntü: Gözyaşları içinde ayrıldılar...

Burkinili poz verdi, tarihe geçti

Burkinili poz verdi, tarihe geçti

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Hindistan ordusu: Efsanevi yaratık Yeti'nin ayak izlerini bulduk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019