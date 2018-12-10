Yerli CİRİT füzesi kullanabilen ABD uçağına Mısır'dan talep

Archangel, 2.75" lazer güdümlü Cirit füzelerinin yanı sıra GBU-12/58 ve AGM-114 Hellfire füzelerini taşıyabiliyor.

IOMAX, uzun süre havada kalan silahlı gözetim uçağını Mısır'da tanıttı. IOMAX bu düşük maliyetli, silahlı konfigürasyonda altı saat görev uçuşu yapabilen ve keşif ve gözetleme konfigürasyonunda 10 saat süreyle havada kalabilme özelliğine sahip.

Dünyada benzeri olmayan Türk füzesi CİRİT

ROKETSAN'ın geliştirdiği CİRİT, sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak rakiplerini geride bırakıyor.

CİRİT, Roketsan tarafından geliştirilmiş olan standart CİRİT POD’undan ve Akıllı POD’dan atılabilmektedir. Akıllı POD, sahip olduğu platform ile iki yönlü veri iletişimi ve envanter bilgisi sağlama özellikleri ile CİRİT füzesinin etkinliğini artırmaktadır. CİRİT, yükleme ve boşaltmayı kolaylaştıran tüp komplesi içerisindedir.

CİRİT, aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde, klasik 2.75” füzelere göre, 8 km ile sınıfının en uzun menziline sahip.

CİRİT termobarik harp başlığı ile daha etkili

Sınıfının en uzun menzilli füzesi olan 2.75″ Lazer Güdümlü Füze CİRİT, gelişimini, termobarik tesirli yeni harp başlığı ile sürdürüyor. Bu harp başlığı ile zırh delici, anti-personel ve yangın çıkarıcı olarak işlev görebilen çok maksatlı harp başlığı ve yüksek infilaklı harp başlığı seçenekleri dışında sunulan çeşit üç’e çıkartılmış oldu. geliştirilen yeni başlıkla Cirit, Sikorsky UH-60 Black Hawk genel maksat helikopterine de entegre edilebilecek.