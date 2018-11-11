Yerli elektrikli uçak için düğmeye basıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzay ve havacılık sektörü için önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda ‘Elektrikli Uçak Prototipi Geliştirme Projesi’nin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projeyle kompozit gövdeye sahip, lityum iyon veya yeni nesil pil teknolojilerini kullanan, kısa sürede şarj olabilen, iki kişilik elektrikli uçak prototipi Türkiye’de geliştirilip üretilecek.

İnsan kaynağı yetişiyor

Fizibilite etüdü raporu hazırlanacak projeyle havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleriyle eş zamanlı olarak bu kritik teknolojiler Türkiye’ye kazandırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı diğer çalışmalar arasında Türkiye’nin dünyada fırlatma teknolojilerine sahip sayılı ülkeler içerisinde yer alması ve bu teknolojik yeteneklerin artırılarak devam etmesi yer alıyor.

Önümüzdeki süreçte ‘Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Geliştirilmesi Projesi’nin hayata geçirilmesi için fizibilite etüdü yapılması hedefleniyor. Bu projeyle fırlatma teknolojileri konusunda yetişmiş insan kaynağının oluşturularak devamının sağlanması, bir sonraki aşamada Türkiye’nin kendi uydusunu kendi uzay araçlarıyla yörüngeye taşıması hedefleniyor. Bu çerçevede iç ve dış kaynak ve literatür taraması yapılırken, konu hakkında bilgi ve birikim sahibi akademisyen ve uzmanların görüşü alınacak.

Rüzgar tüneli yurtdışına da sunulacak

İklimlendirilmiş Rüzgar Tüneli Projesi kapsamında projenin gerçekleştirilmesi için de Fizibilite Etüdü Raporu hazırlanacak. Bu tüneller, hava araçlarının uçuş güvenliği kapsamındaki test ve sertifikasyon aşamalarında büyük önem taşıyor. Projeyle, hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinde gerekli olan testler, yurtsdışına bağımlı olmadan ve gizlilik korunarak düşük maliyetlerle Türkiye’de gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, iklimlendirilmiş rüzgar tüneli, dünya pazarına sunulacak.

Hava testleri yapılacak

Ayrıca Havacılık ve Uzay Teknolojileri Milli Strateji Belgesi yayıma hazır hale getirilecek. Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi Fizibilite Etüdü Projesi sonuçları esas alınarak Fizibilite Etüdü Raporu hazırlanacak. Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.

(Akşam)