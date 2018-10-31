Yerli elektromanyetik topta yeni hedef 25 km menzile ulaşmak

Türkiye'de, ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve geleceğin silahı olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar başarıyla sürdürülüyor. Elektromanyetik top ŞAHİ 209'un saha prototipini teslim eden Yeteknoloji AŞ, yakın zamanda 6 megajul güçle 25 kilometre menzile ulaşmayı hedefliyor.

Türk savunma sanayisi firmaları, gelişmiş savunma sanayisine sahip ülkelerle eş zamanlı olarak "Rail Gun (Raylı Silah)" adıyla anılan elektromanyetik top sistemi üzerinde çalışıyor.

Saha testlerinden başarıyla geçti

Mayıs ayında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Saha Prototipi Tedarik Projesi kapsamında Türkiye'de ilk defa ölçekli olarak Yeteknoloji AŞ tarafından geliştirilen elektromanyetik top ŞAHİ 209, temmuz ayında kabul testlerine tabi tutuldu. Testlerden başarıyla geçen sistem SSB'ye teslim edildi.

ŞAHİ 209 Blok-1 olarak adlandırılan prototip, 3 metre namlu uzunluğuna ve 1 megajul güce sahip bulunuyor. Sistem, 300 gram ağırlığındaki mühimmatla 10 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Çalışmalarını yeni bir boyuta taşımaya hazırlanan Yeteknoloji AŞ, daha yüksek kapasitede enerjiye sahip sistem ve bunun bileşenlerini oluşturan mühimmat paketi ve mermi için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın önüne çıkacak

ŞAHİ 209, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri"nde ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Sistem, geliştirme çalışmaları sürdürülen 5 megajullük Türkiye'nin en yüksek şarj enerjisine sahip yeni güç kaynağıyla sergilendi.

Bu güç kaynağı, ŞAHİ 209 Blok-2 olarak adlandırılacak yeni versiyon sistemin ateşlenmesinde kullanılacak.

Yeteknoloji AŞ, gelecek yılın nisan-mayıs aylarında İstanbul'da gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na ise 6 metre namlu uzunluğuna sahip sistemi kullanarak, 6 megajul güçle 700 gram ağırlığındaki 35 milimetre mühimmatı 25 kilometre menzile ulaştırarak gitmeyi hedefliyor.

Mühimmat da geliştiriliyor

SSB projesinde saha testlerinden elde edilen tecrübeyle Yeteknoloji AŞ ve çözüm ortaklarının binden fazla atışlı test deneyimiyle ŞAHİ 209 geliştirilmeye devam edilirken, aynı zamanda yeni mühimmat tasarımları ve özellikleri de tanımlanıyor.

ŞAHİ 209 testlerinde, maksimum mermi enerjisi ve proje gereklerini karşılayacak mesafede hedef levhalara isabet ve etki çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu testler, gece ve gündüz farklı şartlarda kinetik enerjili delici mermilerle tekrarlanarak yapıldı. Ardışık çelik levhalara (5 milimetrex10, toplamda 50 milimetre kalınlıkta) uzun mesafeden yapılan atışlarla isabet ve levhaların delinmesi başarıyla sağlandı.

Zırh çeliği muadili yekpare çelik levhalara yapılan farklı atış testlerinde ise 50, 70 ve 96 milimetre kalınlıkta çelik levhalar başarıyla delindi.

Elektromanyetik fırlatma sistemi çalışmalarının devamı olarak daha gelişmiş çeşitli fonksiyon ve tapalara sahip mühimmatlara yönelik olarak da çalışmalar yürütülüyor.

Uzun menzile giden yolda önemli bir adım

Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri AŞ Kurucu Genel Müdürü Fazıl Hızal, AA muhabirine, 25 kilometre menzile ulaşmanın elektromanyetik fırlatma sistemi konusunda bundan sonra yürütülecek çalışmalar açısından önem taşıdığını söyledi.

Böylece taktik modele yönelik daha yüksek kapasitelerin erişilebilir olduğunun uygulamalı olarak ortaya konulacağını belirten Hızal, "Daha da önemlisi uzun menzil ve yüksek enerjilere geçmek için bir adım atmış olacağız. Ayrıca artık ufuk ötesi atışlar da söz konusu olacağı için mühimmatın etkinliği ve balistik aerodinamik performansı önem kazanacak. Bunun için de elektromanyetik fırlatma sistemi için ilk defa üretilen özel taktik mühimmatlar sahada denenecek." dedi