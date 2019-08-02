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Yerli 'Herkül' denize iniyor

14 adet ‘ARES 85 Hercules’ devriye botundan ilki eylülde denize indirilecek. Yerli botlar ekimde, Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girecek.

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Umman’la ihracat sözleşmesi imzalayan ARES Tersanesi, 14 adet ARES 85 Hercules süratli devriye botundan ilkini eylül ayında denize indirmeyi planlıyor. Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı, 50 deniz milinin üzerinde sürate ulaşabilen botları, silah kaçakçılığına karşı ve kritik sahil tesislerinin korunması için kullanacak. Umman’a yönelik ilk askeri gemi ihracat sözleşmesini 100 milyon dolar karşılığında imzalayan ARES tersanesi, bu kapsamda ilk geminin teslimatına hazırlanıyor. 
 
SİLAH SİSTEMİ DE VAR 
 
Akşam'ın haberine göre, Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren tersane, geçen yıl imzalanan sözleşmeye göre, Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı için toplam 14 adet 26 metre boyunda devriye botu üretecek. Eylülde denize indirilen ilk botun teslimatının ekim ayında yapılması planlanıyor. Su jeti tahrik sistemiyle çalışan botların üzerinde uzaktan kumandalı, 12.7 mm otomatik silah sistemi bulunuyor.
 
İhalede yabancıları geçtik 
 
BOTLAR, askeri radar, elektro optik ve gece görüş sistemleriyle donatılıyor. Ayrıca korsanlıkla mücadele kapsamında büyük gemilere yanaşma ve özel harekat personeline çıkarma imkanı sunmak amacıyla kıç güvertesinde bir adet yüksek süratli RHIB bot bulunuyor. İhale sürecinde onlarca uluslararası firmayı geride bıraktıklarını belirten ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, “İnşa ettiğimiz bu gemiler için 7 yıl gövde garantisi veriyoruz" dedi. Alanç, şunları söyledi: 
 
Eğitimler de verilecek
 
"200 Umman Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yaklaşık 300 gün sürecek bir program dahilinde operatör ve bakım/onarım eğitimleri verilecek. Türkiye-Umman arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini hedefliyoruz.” 

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