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Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) akademisyenleri ile bir pres firması tarafından geliştirilen, uçak, füze ve otomobillerin sac parçalarının üretilmesini sağlayan hidro-şekillendirme presleri, ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

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KTÜN ve NEÜ akademisyenleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 2003-2023 Strateji Belgesi’nde yer alan hidro-şekillendirme presi üretmek için 2005’te çalışma başlattı. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonunda akademisyenler, TÜBİTAK desteğiyle uçak gövdesi, füze ve otomobillerin sac parçalarının yapımında kullanılan yüzde 100 yerli hidro-şekillendirme presi üretti. İthal hidro-şekillendirme preslerine göre daha düşük maliyetle imal edilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip pres, ülke ekonomisine katkı sağlayacak.      

SANAYİYE HİZMET 

Halkacı, yerli presle karışık parçaların hatasız üretildiğine dikkati çekerek “İthal edilen, daha düşük özellikte 5-6 pres vardı. Türkiye’de böyle bir presi ürettik, patentini de aldık. TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN gibi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasında pres son derece önemli”dedi.

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