Yerli imkanlarla geliştirilen Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK) Yerli imkanlarla geliştirilen Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi (UKTK), tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebiliyor. Kule, Kornet veya Mızrak tanksavar füzelerinin kullanımına göre iki ayrı konfigürasyonda sunulmakta. Tanksavar Uzaktan Komutalı Kule sayesinde; nişancı, araç içerisinde balistik koruma altında kontrol konsolu vasıtasıyla gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma, hedefe kilitlenme ve füze güdüm fonksiyonlarını yerine getirebiliyor.