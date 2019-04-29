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Yerli mesajlaşma uygulaması LAFF mobil platformlar için hazır!

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli kaynaklar ile geliştirilen Türkiye'nin en yeni sosyal mesajlaşma uygulaması LAFF'ın Beta sürümü, Android ve iOS mobil platformlarındaki uygulama marketlerinde yayınlanarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, Argela teknoloji ekibi tarafından geliştirilen Türkiye'nin en yeni sosyal mesajlaşma uygulaması LAFF Beta’nın arayüz tasarımlarını, dünya trendleri ile kültürümüze özgü yerli öğeleri sentezleyerek oluşturduklarını belirtti.
 
Demir, şunları kaydetti:
 
"LAFF Beta, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela’da çalışan gençlerimizle, yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak 'görev gücü' mantığı ile gerçekleştirdiğimiz 6 aylık bir çalışmanın ürünü. Türk Telekom kullanıcılarının bir süredir aşina olduğu Wirofon mesajlaşma platformunun da mimarı olan ekibimizle birlikte, tüm dünya trendlerini inceleyerek hem küresel hem de kendi kültürümüze hitap edecek, tüm mobil platformlarda kullanılabilecek evrensel bir anlık iletişim uygulaması olarak LAFF’ı geliştirdik.LAFF Beta, Android platformundaki cihazlar için Google Play Store’da ve iOS kullanıcıları için de Apple App Store’daki yerini aldı. Şu anda beta sürümü ile kullanıcılarına 'merhaba' diyen Türkiye’nin en yeni sosyal mesajlaşma uygulaması LAFF, çok yakında çıkacak tam sürümünde ‘sosyal etkileşim’ gibi diğer sohbet uygulamalarında olmayan pek çok yeni ve heyecan verici özelliği de bünyesinde barındıracak."
 

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