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Yerli olarak geliştirilen dünyada 4 ülkenin üretebildiği Dalgıç Tespit Sonarı

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Armelsan tarafından yerli olarak üretilen Dalgıç Tespit Sonarı ile Türkiye dünyada bu tip sonar üreten 4. ülke oldu.

  • star.com.tr
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından geliştirilen ürünle ilgili, "Teknopark İstanbul firmalarımızdan Armelsan'ı ziyaret ettik. Armelsan'ın ürettiği Dalgıç Tespit Sonarı Anadolu LHD gemimizde ve farklı platformlarda kullanılacak. Bağımsız Savunma Sanayii için deryadan semaya bütün alanlarda yerli ve milli projeleri hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.
 
Milli imkanlarla geliştirilen Dalgıç Tespit Sonarı hem liman hem de ankrajda su altı tehditlerini otomatik olarak tespit, takip ve sınıflandırma işlemlerini gerçekleştirme kabiliyetine sahip.
 
 

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