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Yerli sürücüsüz elektrikli araç gün yüzüne çıktı

Teknoloji geliştirme şirketleri FEV Türkiye ve Kodeco'nun iş birliğiyle geliştirilen yerli sürücüsüz (otonom) ve elektrikli taşıt Otomod'un ilk görselleri ve animasyonu yayınlandı.

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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye’de ilk defa kampüs  içerisinde mobil uygulama ile çağrılan ve yolcunun seçtiği durağa otonom olarak  giden tamamen elektrikli araçların ve ulaşım çağrı sisteminin tasarlandığı  projenin ilk görselleri ve animasyonu paylaşıldı. 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü’nün desteği ile İTÜ  Ayazağa kampüsünde aralık ayında ilk denemeleri yapılacak Otomod ve ulaşım  altyapısının, ileride, üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde,  yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılması  planlanıyor.
 
Üzerindeki sensör ve kameralar ile hem çevresindeki yaya ve araçları  algılayacak hem de kendi konumunu belirleyecek akıllı araçlarda kontrol  yazılımları tamamen yerli olanaklarla geliştiriliyor.

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