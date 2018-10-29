Yerli tanksavar füzesi KARAOK'tan ilk görüntüler paylaşıldı

Aselsan tarafından 12 Ağustos 2016’da Kamu Aydınlatma Platformu [KAP]’na gönderilen açıklamada Roketsan ile KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi’ne ilişkin toplam bedeli yaklaşık ₺44 Milyon ve yaklaşık €7.5 Milyon tutarında sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2022 arısında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada KARAOK Sistemi’nin ne tip bir füze olduğu konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, Görüntüleyici Kızılötesi [IIR] güdümlü bir füze olduğunu değerlendiriliyor.

Fuze, OMTAS altyapısı kullanılarak geliştirildi. ABD yapımı anti tank füzesi FGM-148 Javelin'in benzeri özelliklere sahip.

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

OMTAS üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi. Özgün tasarımı ve üzerinde barındırdığı yeni nesil tasarımı ile öne çıkan, milli olarak geliştirilen kali ye OMTAS Silah Sistemi esas olarak tam atım füze; atış platformu, atış kontrol ünitesi-gözetleme birimi, atış kontrol ünitesi-kontrol biriminden oluşan fırlatma sistemi; taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmakta.