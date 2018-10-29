Yerli tanksavar füzesi KARAOK'tan ilk görüntüler paylaşıldı
Aselsan ve Roketsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ve yaklaşık 30 ülkede kullanılan Amerikan yapımı Stinger tipi bir proje için bir araya gledi. Proje 2 km üzerinde bir menzile sahip olan görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı, omuzdan ateşlenebilir tanksavar füze sistemi KARAOK. KARAOK'un ilk defa geçtiğimiz günlerde Roketsan standında görüldü.
- star.com.tr
Aselsan tarafından 12 Ağustos 2016’da Kamu Aydınlatma Platformu [KAP]’na gönderilen açıklamada Roketsan ile KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi’ne ilişkin toplam bedeli yaklaşık ₺44 Milyon ve yaklaşık €7.5 Milyon tutarında sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2022 arısında gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada KARAOK Sistemi’nin ne tip bir füze olduğu konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, Görüntüleyici Kızılötesi [IIR] güdümlü bir füze olduğunu değerlendiriliyor.
Fuze, OMTAS altyapısı kullanılarak geliştirildi. ABD yapımı anti tank füzesi FGM-148 Javelin'in benzeri özelliklere sahip.
OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi
OMTAS üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi. Özgün tasarımı ve üzerinde barındırdığı yeni nesil tasarımı ile öne çıkan, milli olarak geliştirilen kali ye OMTAS Silah Sistemi esas olarak tam atım füze; atış platformu, atış kontrol ünitesi-gözetleme birimi, atış kontrol ünitesi-kontrol biriminden oluşan fırlatma sistemi; taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmakta.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.