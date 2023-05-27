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Bilim-Teknoloji

Yerli teknoloji raylara indi! Tam 1 saat 30 dakika sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen yerli teknoloji Milli Elektrikli Tren raylara indi. İlk yolculu seferini Sakarya'dan gerçekleştiren yerli teknoloji Milli Elektrikli Tren'in ilk yolculuğu Gebze Garı'nda son bulacak. Sefer süresinin 1 saat 30 dakika süreceği bildirildi.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 22:09 - Güncelleme:
Yerli teknoloji raylara indi! Tam 1 saat 30 dakika sürecek
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Bakanlığa bağlı TÜRASAŞ tarafından tasarlanan yerli teknoloji Milli Elektrikli Tren, raya indi. ilk yolculu seferini Sakarya'dan gerçekleştirdi. Milli tren, Adapazarı Garı'ndan Ada Ekspresi ile saat 20.10'da ilk seferine çıktı. Yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmesi beklenen sefer, Gebze Garı'nda son bulacak.

YERLİ TEKNOLOJİ RAYLARA İNDİ

Yolculardan Furkan Kahveci, gazetecilere, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledi.

Oy kullanmak için İstanbul'a gittiğini belirten Kahveci, "Treni çok beğendik, güzel olmuş. Zaten ilk bindiğimizde arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk; koltukları olsun, iç dizaynı olsun hoş olmuş. Milli trenin ilk yolcuları olduğumuz için biraz heyecanlıyız. Daha hızlı ve konforlu yolculuk yapacağız. Kendi milli trenimize binebilmenin gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli tren seti, 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol katedecek.

Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilen ve 160 kilometre işletme hızına sahip trende yolculuk esnasında çay-kahve ve meşrubat satışı yapılacak.

324 YOLCU KAPASİTESİ BULUNUYOR

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor, 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için TSİ sertifikasına sahip setler, yolcu konforu ön plana alınarak üretildi.

Trende Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da bulunuyor.

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