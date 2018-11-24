Yerli uydu sürüsü geliyor

Demir, "Geleceğin muharebe sahasında ve teknolojide söz sahibi olmak için uzayda söz sahibi olmalıyız. Kombine Takım Uydu Geliştirme ve Entegre Projesinin konsept vefizibilite çalışmaları tamamlandı." ifadesinde bulundu

Kombine Takım Uydu projesinin hedefleri:

Türkiyenin aynı anda birlikte çalıştıracağı en büyük uydu ağının oluşturulması

Bu ağ ile yeni Teknolojilerin uzayda denenmesi

Gösterimi yapılan teknolojilerin gelecek nesil askeri uydularında kullanılması

Cumhurbaşkanlığı ve Sanunma Sanayii Başkanlığının vereceği karara göre seçilecek firmaların teklifleri 2 aşamalı olarak hayata geçirilecek

Birinci aşamada, uzayda konsept gösterim yapılacak

İkinci aşamada ise sistem operasyonel hale getirilip, farklı kurumların uzaydan elde edilecek verileri kullanması ve Türkiye'nin uzay teknolojisinin farklı alanlarda görev yapan, birbiri ile koordineli sekilde çalışan birçok uyduyu otonom şekilde işletme tecrübesi edinilmesi sağlanacak.

Konsept Türkiyede tasarlanıp üretilecek birçok uydudan ulaşacak

Sanunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kombine Takım Uydu Geliştirme ve Entegre projesine halihazırda 5 farklı firmadan teklif alındı.