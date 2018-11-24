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Yerli uydu sürüsü geliyor

Sanunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '100 günlük icraat programı kapsamında “Kombine Takım Uydu Geliştirme ve Entegre” projesinin konsept ve uygulanabilirlik çalışmaları tamamlandı.' açıklamasında bulundu.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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Demir, "Geleceğin muharebe sahasında ve teknolojide söz sahibi olmak için uzayda söz sahibi olmalıyız. Kombine Takım Uydu Geliştirme ve Entegre Projesinin konsept vefizibilite çalışmaları tamamlandı." ifadesinde bulundu

Kombine Takım Uydu projesinin hedefleri:
 
Türkiyenin aynı anda birlikte çalıştıracağı en büyük uydu ağının oluşturulması
 
Bu ağ ile yeni Teknolojilerin uzayda denenmesi
 
Gösterimi yapılan teknolojilerin gelecek nesil askeri uydularında kullanılması
 
Cumhurbaşkanlığı ve Sanunma Sanayii Başkanlığının vereceği karara göre seçilecek firmaların teklifleri 2 aşamalı olarak hayata geçirilecek
 
Birinci aşamada, uzayda konsept gösterim yapılacak
 
İkinci aşamada ise sistem operasyonel hale getirilip, farklı kurumların uzaydan elde edilecek verileri kullanması ve Türkiye'nin uzay teknolojisinin farklı alanlarda görev yapan, birbiri ile koordineli sekilde çalışan birçok uyduyu otonom şekilde işletme tecrübesi edinilmesi sağlanacak.
 
Konsept Türkiyede tasarlanıp üretilecek birçok uydudan ulaşacak
 
Sanunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kombine Takım Uydu Geliştirme ve Entegre projesine halihazırda 5 farklı firmadan teklif alındı.
 

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