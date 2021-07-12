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Bilim-Teknoloji

Yerli ve milli elektrikli otobüsler yola çıkıyor: İlk kullanılacağı şehir belli oldu

Yerli ve milli elektrikli otobüsler yola çıkıyor. Türkiye'de ilk defa trafiğe çıkacak olan elektrikli otobüsler Samsun'da kullanılmaya başlanacak.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:11 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:11
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen proje ile egzoz gazının ortadan kalkmasıyla çevre temizliğine büyük katkı sağlayacak elektrikli otobüslerin, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşürmesi hedefleniyor. Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile 80 kilometre menzili bulunan otobüsler karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacak.

Lityum pilli elektrikli otobüsleri kullanmak için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta yerli ve milli araçlardan 10 otobüs alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği projesi kapsamında lityum pilli elektrikli otobüsleri devreye alacaklarını belirterek, "Bu proje ilk kez Samsun'da hayata geçecek. Yakın gelecekte bu otobüsleri ulaşımda devreye alacağız. Yalnızca otobüs değil, şehir içi dolmuşlar ve ilçeler arası ulaşımın tamamını bu sisteme döndürmeyi hedefliyoruz. Amacımız güvenli, çevreye duyarlı, işletme maliyeti çok düşük toplu ulaşım ağını Samsun'da gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.

Bu projenin tanıtımı ve imza töreni için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, 16 Temmuz'da, Samsun'a geleceğini bildiren Demir, şunları kaydetti:

"O gün tarihi bir ana şahitlik edeceğiz. Elektrikli otobüsler artık Bakanlığın bir projesi. İlk kez Samsun'da kullanılacak olması çok önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASELSAN ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye'nin de yakın gelecekte kullanmaya başlayacağı bu teknoloji, şehrimize önemli bir değer katacak."

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