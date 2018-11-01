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Yerli 'Yüksek Güçlü Lazer' hedefleri on ikiden vurdu: İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Kırıkkale'de yüksek güçlü lazer saha test alanında yapılan test başarıyla sonuçlandırıldı.

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Başkan Erdoğan, savunma sanayi ve yerli teknoloji çalışmalarından bir başka özgün ürününün de TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen "Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi", kısa adıyla "Işın Projesi" olduğunu aktararak, canlı yayında sistemin test edilmesi emrini verdi. 
 
 
20 kilovatlık milli lazer silah ile 1.5 kilometre mesafedeki 3mm kalınlığında çelik hedefi tahrip edildi.
 
TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI
 
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına nüfus etmek ile birlikte silah endüstrisini de baştan başa yeniliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kullanılan yerli teknoloji ürünü olan silahlar...
 
ATAK HELİKOPTERİ
 
 
 
 
Türkiye'nin yerli üretimi taarruz ve taktik keşif helikopteri 'Atak' için ilk adım 1995 yılında atılmıştı.
 

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