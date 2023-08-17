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Bilim-Teknoloji

Teslimatlar aralıksız sürüyor: Yollarda kaç adet Togg'un olduğu açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un, temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
Teslimatlar aralıksız sürüyor: Yollarda kaç adet Togg'un olduğu açıklandı
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Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Togg'un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da yer aldı.

16 GÜNDE 909 ADET TESLİMAT YAPILDI

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayının ilk 16 gününde 909 adet T10X Togg teslimatı gerçekleşti.

Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklanmıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz gün Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 1-16 Ağustos tarihleri arasında toplam 909 adet T10X Togg'un teslimatı gerçekleştiği bildirildi.

Böylelikle toplamda 2 bin 344 teslimat rakamına ulaşılmış oldu.

BEKLEYEN TOGG'LAR GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tırlarla İstanbul'a getirilen Togg'lar, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki merkezde beklemişti. Temmuz ayında pazar lideri konumunu sürdüren yerli otomobil için sıradaki talihlilerle iletişime geçilip uygun tarihlerde araçlarına kavuşmaları sağlanacak. Teslim için bekleyen T10X araçların yoğunlukla çok siyah (Oltu) ve mavi (Gemlik) renkte oldukları dikkat çekmişti.

  • togg
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır

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