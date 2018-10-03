Youtube, Instagram ve Facebook videoları WhatsApp‘tan çıkmadan izlenebilecek

Son dönemde rakipleri hızla artan WhatsApp, hem Android hem de iOS için yeni özellikleriyle kullanıcı memnuniyetini arttırma çabasında.

WhatsApp güncellemesi neler getiriyor?

Mart ayında iOS için gelen Youtube videolarını WhatsApp‘tan çıkmadan izleme özelliği şimdi de Android için geldi.

Gelen bu güncelleme sadece Youtube için geçerli değil. Instagram ve Facebookvideolarını da WhatsApp‘tan çıkmadan izleyebileceksiniz.

En son yayınlanan WhatsApp Beta v2.18.301 sürümünü kullanıyorsanız Instagram, Facebook ve Youtube video paylaşımlarının ön izleme penceresinden farklı olduğunu hemen fark edeceksiniz.

Linklere ekleme yapmadan paylaştığınızda, yine ön izleme penceresi gibi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz.

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