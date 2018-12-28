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Yunan basını: Türk savunma sanayisi, Yunanistan’a ve İsrail’e karşı askeri üstünlük gösterisi yapıyor

Dün yapılan testte TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir an yaşanmış, yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaşmıştı. Yerli savunma sanayisindeki bu gelişmeler Yunan medyası tarafından yakından takip edilirken, Yunan basını, 'Türk savunma sanayisi, Yunanistan’a ve İsrail’e karşı askeri üstünlük ve psikolojik savaş gösterisi yapıyor.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türk savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği muhteşem atılımı günbegün takip eden Yunan basını, yapılan son testleri ve teslimatları, "Türkiye'nin hedefi Güneydoğu Akdeniz’de tam bir stratejik ve askeri üstünlük kurmak ve gizli nükleer silah toplama programı ile birlikte Orta Doğu, Balkanlar ve Akdeniz’de bölgesel bir güç olmayı hedeflemektedir." dedi.
 
 
 
Yunanistan merkezli Pentapostagma haber sitesi, Türkiye'nin Elektromanyetik Fırlatma Sistemi (EMS) geliştirme faaliyetlerinden bahsederek, bu teknolojinin Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen savunma harbi fırkateyn projesi TF2000'de kullanılacağını, bu alanda TÜBİTAK, ASELSAN ve Yeteknoloji firmalarının çalışma yürüttüğünü ve Elektromanyetik Fırlatma Sistemi silahının şu anda yalnızca ABD ordusu tarafından kullanıldığını belirtti.
 
Aynı site diğer bir diğer haberinde, geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından açıklanan güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en yeni silahlarından olan kamikaze İHA KARGU teslimatını da ele aldı.
 
Pentapostagma haber sitesi konuyla ilgili yaptığı haberde, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerli olarak tasarlanan yeni suikast uçağı teslim edildi. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk savunma sanayisinin gelişmesi için büyük bir destek veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sürekli güçleniyor ve yerli silah sistemlerini ihraç etmek için yatırımlar yapıyor. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetleri cephaneliklerine yeni, çok özel ve modern insansız suikast sistemlerinin katıldığı anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.
 

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