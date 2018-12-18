Yunan Haber kanalı canlı yayında Milli SİHA'larımız Bayraktar ve ANKA'yı övdü
Yunanistan Pire merkezli Skai TV kanalı yaptığı bir canlı yayında 'uluslararası arananlar listesinde olan kişilerin nasıl ileri teknoloji ile öldürüldüklerini' konu alan bir yayın yaptı. Konuya ilk Türkiye'den başlayan kanal, Türkiye'nin sınırları dışında SİHA'ları kullanarak yaptığı operasyonlar sonucu ele geçirilen üst düzey PPK'lı teröristlerin hepsinin bir SİHA saldırısı sonucu öldürüldüğünü vurguladı.
- star.com.tr
Öldürülen teröristlerin hepsinin 20 günlük bir zaman dilimi içerisinde Türk sınırları dışında yapılan bir operasyonla Milli SİHA'larla öldürüldüğünü belirttiler.
İşte o yayın:
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