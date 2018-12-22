Yunanistan 84 F-16’yı FMS ile modernize ediyor

İşi, üretici firma Lockheed Martin 30 Haziran 2027 yılına kadar tamamlayacak. Modernizasyon programı Teksas Forth Worth ve Atina’da gerçekleşecek ve toplam tutarı 996 milyon 7 75 bin dolar olacak. Modernizasyon yüzde yüz oranında Askeri Dış Alım ( Foreign Military Sales/ FMS) çerçevesinde gerçekleşecek.

C4Defence'da yer alan habere göre, bu alımla Yunan Hava Kuvvetlerinde görev yapan 84 adet F-16 Block 52+ ve Block 52+Adv’nin modernize edilerek F-16V Block 72 olarak modernize edilmesi sağlanmış olacak. ABD’li firma Eylül 2018’de 85 uçağı modernize edeceğini açıklamıştı. Hali hazırda Yunan Hava Kuvvetleri envanterinde 40’ı blok 30 olmak üzere toplam 125 adet F-16 bulunuyor.

Viper’larda APG-83 AESA radarı görev yapıyor.