Yunanlıları 'Milli Türk Silahları' korkusu sardı
Yunan kanalı Blue Sky 50 dakikalık programında Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Libya ilişkilerini ele aldı. Programda ülkemizin gemi inşaa takvimini, elektromanyetik fırlatma sistemimiz ŞAHİ209'u, geçtiğimiz hafta seri üretim anlaşması imzalanan gemisavar füzemiz ATMACA'yı ve SOM füze projelerimizi ele alarak Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de artık oyun kurucu, oyun değiştirici bir rol aldığını belirtti.
- star.com.tr
Geçtiğimiz hafta sonu Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi, yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynağının atılması, 220 kilometre üzeri menzile sahip Türk yapımı Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin seri üretim sözleşmesinin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi sırasında, "En geç 2020'de Kınalıada'yı da Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler, diğer hususlar kadar ülkemizin denizde de güçlü olması gerektiğini hatırlatmıştır. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarımızın Kuzey Kıbrıs dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmiyoruz" sözleri yunan basınını bir hayli tedirgin etmiş görünüyor.
Daha önce de Yunan dergisi Ptisi Diastima haberinde, “ATMACA ile Türkler donanmanın etkisini arttıracak, ulusal seviyede daha çok bağımsızlık kazanacaklar” ifadelerini kullanmıştı.
Turκish made anti-ship missile ATMACA will production after signing the contract, according to @IsmailDemirSSB. https://t.co/SRwGfpeuWB— Ptisi Diastima (@PtisiMagazine) 2 Kasım 2018
ATMACA Füzesi'ninÖzellikleri
Çapı: 350mm
Kanat Açıklığı:~1.4m
Uzunluğu:~6m
Ağırlığı:~800 kg
Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı
Motor Tipi: TR40
Menzil:200 km Sınıfı
Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF
Sürati: Mach 0.8/0.85?
Üretici Firma: Roketsan, Türkiye
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