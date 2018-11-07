Yunanlıları 'Milli Türk Silahları' korkusu sardı

Geçtiğimiz hafta sonu Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi, yeni tip denizaltı Aydınreis’in ilk kaynağının atılması, 220 kilometre üzeri menzile sahip Türk yapımı Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin seri üretim sözleşmesinin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Milgem Projesinin üçüncü gemisi TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne teslimi sırasında, "En geç 2020'de Kınalıada'yı da Deniz Kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler, diğer hususlar kadar ülkemizin denizde de güçlü olması gerektiğini hatırlatmıştır. Filomuza katılan her gemi denizlerdeki gücümüzü, milli çıkarlarımızı koruma konusundaki kararlılığımızı artırmaktadır. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarımızın Kuzey Kıbrıs dışlanarak gasp edilmesine yönelik girişimleri kabul etmiyoruz" sözleri yunan basınını bir hayli tedirgin etmiş görünüyor.

Daha önce de Yunan dergisi Ptisi Diastima haberinde, “ATMACA ile Türkler donanmanın etkisini arttıracak, ulusal seviyede daha çok bağımsızlık kazanacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Turκish made anti-ship missile ATMACA will production after signing the contract, according to @IsmailDemirSSB. https://t.co/SRwGfpeuWB — Ptisi Diastima (@PtisiMagazine) 2 Kasım 2018