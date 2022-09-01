Yüzde 95 su tasarrufu sağlıyor! Şehirlerin ölü alanları verimli arazilere dönüşebilir

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Eğitim kurumlarının birçok proje sergilediği festivalde, BİLFEN Liseleri standında da "hidroponik tarım sistemi"nin tanıtımı yapıldı.

BİLFEN Liseleri Biyoloji Bölümü Başkanı Taner Altunbaran, AA muhabirine, projeye ve yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Okulun bilim ve teknolojiye odaklandığını belirten Altunbaran, yaptıkları birçok çalışmanın TEKNOFEST'in temasına uygun olduğunu söyledi. Altunbaran, bu yüzden yıl içinde birçok proje yarışması tasarımı yaptıklarını bildirdi.

TEKNOFEST'te okulun biyoteknoloji, fizik, sistem laboratuvarında uygulanan ürünleri sergilediklerini ifade eden Altunbaran, bunlardan birinin de "hidroponik tarım sistemi" olduğunu dile getirdi. Altunbaran, şunları kaydetti:

"Hidroponik tarım sistemi aslında dünyada bilinen bir sistem. Türkiye'de de yeni yeni gelişiyor. Dünyanın bir sürdürülebilirlik sorunu var. Küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesi, ekilebilir alanların azalması, su sorunu gibi meseleler derslerde işlediğimiz konular. Bu nedenle yeni tarım sistemlerini de öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz. Hidroponik tarım sistemini uzmanlardan destek alarak tasarladık. 9. sınıf öğrencilerimiz bu sisteme fideleri ekiyorlar. Bu sistemin avantajı, bitkiler tamamen su içinde gelişimini sağlıyorlar. Topraktan aldıkları makro ve mikro elementleri suyun içine hazır olarak veriyoruz, LED ile ışıklandırıyoruz, bu sayede yüzde 25-30 daha erken hasat imkanı bulabiliyoruz. Otsu bitkilerde yüksek verim alınabilen bir sistem. Sistem yüzde 95 su tasarrufu sağlıyor. Kapalı alanlarda, şehirlerin ölü alanlarını değerlendirerek tarım yapılabiliyor. Bu durum da karbon salımının azalmasını sağlıyor."

- ROBOTLARLA HASAT ÇALIŞMASI

Altunbaran, sistemin bir diğer avantajının da kapalı ve steril ortamlarda yapılmasından dolayı yabani ot içermemesi olduğunu anlattı. Bu yüzden ilaçlama yapılmadığını ve toprağın kirlenmediğini vurgulayan Altunbaran, süreç sonunda bitkinin de temiz kaldığını söyledi.

Altunbaran, yazılımını yine kendilerinin yaptığı robotlarla hasat işlemini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, amaçlarının gelecekte insan eli değmeden bir tarım yapabilmenin vizyonunu oluşturmak olduğunu bildirdi.

Taner Altunbaran, sistemin kurulum maliyetinin yüksek olduğunu, bu yüzden sisteme daha uzun vadede ve çevreci olarak bakılması gerektiğini sözlerine ekledi.