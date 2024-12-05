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Turizm

Antalya bu ünvanı alan ilk şehir oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı '2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü'nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu bildirdi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Antalya bu ünvanı alan ilk şehir oldu
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın bir kez daha zirvede olduğunu belirtti.

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Antik çağlardan günümüze kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerini doğal güzellikleriyle harmanlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu eşsiz şehrimiz, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmaya devam edecek. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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