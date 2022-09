''Antalya, dünyada en çok tanınan ilk 10 turizm merkezlerinden biri''

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, her yıl 27 Eylül'de kutlanan Dünya Turizm Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Turizmin dünyayı birleştiren, sınırları ve farklılıkları ortadan kaldıran, dostluğun ve birlikteliğin vurgulandığı en önemli sektör olduğuna işaret eden Vali Yazıcı, "Turizmin dili evrenseldir, mesajı huzurdur, mottosu heyecan ve mutluluktur. Hiç şüphesiz kültürlerin kaynaşmasında en büyük araç, bir bölgenin kalkınmasında en önemli faktörlerden birisidir. Bir yerde turizm varsa orada hoşgörü vardır, sevgi vardır, tevazu vardır. Tüm bunların yanında üretim, istihdam ve ihracat vardır. Tarımdan, sanayiye, inşaattan teknolojiye, sağlıktan ulaşıma kadar turizmin tüm sektörlerle çok kuvvetli bir bağı vardır. Turizmin gelişmesi beraberinde diğer sektörlerin de gelişmesi demektir. Turizm vazgeçilmez bir itici güç olarak her dönemde önemini koruyacaktır. Önemi her geçen gün artmaya da devam edecektir" dedi.

"ANTALYA, DÜNYADA EN ÇOK TANINAN İLK 10 TURİZM MERKEZİNDEN BİRİ"

Antalya'nın denizi, kumu, güneşi, eşsiz iklimi, doğal güzellikleri, gastronomisi, tarihi ve kültürel yapısıyla adeta bir yeryüzü cenneti olduğunu belirten Yazıcı, "Antalya'mız, ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biridir. Dünyada en çok tanınan ilk 10 turizm merkezinden biridir. Dünyanın her yerinden misafir ağırladığımız turizmin başkenti Antalya'mızda coğrafyamızın bizlere sunduğu avantajları kullanarak, yeni stratejilerle turizmde çeşitliliği artırmak, turizmimizi 12 aya yaymak, Türk Kültürü ile taçlanan Anadolu'nun emsalsiz güzelliklerini dünyaya tanıtmak yolunda çok çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizde tüm sektör temsilcilerimizle fikir ve iş birliği içerisinde Antalya'mızın yıldızını parlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.