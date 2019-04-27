22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TURİZM

  1. Haberler
  2. Turizm

Antalya'da yerli ve yabancı turistler nisanda deniz keyfi yaşıyor

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı plajında yüzmenin keyfini çıkardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı plajına ilgi gösterdi.

Bazı kent sakinleri, aileleriyle deniz manzarası seyretti, yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

Ukraynalı turist Stanislav Bukovets, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'yı çok sevdiğini, ailesiyle sık sık denize girdiğini söyledi.

Antalya'da çalıştığı için boş zamanında ailesiyle denize girmeyi tercih ettiğini belirten Bukovets, "Deniz çok güzel. Burada Türkçe konuşmayı da öğrenmeye başladım. Ukrayna'da kar yok ama Antalya'ya göre hava oldukça soğuk. Burada hava çok güzel." dedi.

Ölen adamın evinden cephane çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüzde 70'i yerli... 'Derman' görücüye çıkıyor

Yüzde 70'i yerli... 'Derman' görücüye çıkıyor

ABD'de alarm: Karantinaya alındılar

ABD'de alarm: Karantinaya alındılar

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Yoğurt nasıl oluyor da uzun süre ekşimeden kalıyor?

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Milyonları ilgilendiriyor: e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Fenerbahçe için 500 bin TL veren Galatasaraylı kim?

Fenerbahçe için 500 bin TL veren Galatasaraylı kim?

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'

'Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim sürecinde neredeydiler?'

Yürek yakan detay: Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz

Yürek yakan detay: Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz

Bu yazın en çok konuşulacak 10 filmi

Bu yazın en çok konuşulacak 10 filmi
 

POPÜLER HABERLER

Senegalli minik Abdurrahman´ın İstiklal Marşı tutkusu

Senegalli minik Abdurrahman´ın İstiklal Marşı tutkusu

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Bir zamanlar eğlencenin durağıydı, şimdi ise...

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Kabukları da en az içi kadar değerli... Müthiş keşif

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

Avrupalı askeri 'Türk miğferi' koruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA