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Turizm

''Astoria Grande'' Amasra'da demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na geldi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
''Astoria Grande'' Amasra'da demirledi
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Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 788 yolcu ve 433 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

İstanbul üzerinden Amasra'ya ulaşan sezonun ikinci kruvaziyerinin akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

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