Bakan Ersoy 2023 yılı turizm hedeflerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* 2023 yılında hedefimiz 60 milyon turist, 2028 yılında 90 milyon turist.

* 2023 yılında turizmde 56 milyar dolar, 2028 yılında 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

* Toplam ve kişi başı gecelik gelirlerde Cumhuriyet tarihi rekorları kırıldı. 2022 yılında 87,5 dolar kişi başı gecelik geliri elde edildi. Bu rakamı 2023 yılında 95 dolara, 2028 yılında 118 dolara çekeceğiz.

* 2023 yılında Hollywood yapımı ortak dizi ve film projelerini hayata geçireceğiz. Bu filmler global platformlarda yayınlanacak. Yoğun bir izleyici bekliyoruz.