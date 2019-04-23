Dünyadan en rekabetçi olduğumuz alan olan turizm sektörü iki yılda yüzde 22 büyüdü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketi içerisinde turizm alanında Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü “Turizm Master Planı” olduğunu açıklamıştı. Peki, bu paketle beraber 2019 yılı turizmini ne bekliyor? Sektörün hedefi ne?

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, “Bu alanda hazırlanacak olan turizm master planı, bizim için çok önemlidir. Zira bütün tarafların emek ve bilgi harcayarak ortaya çıkaracağı master planı, sektörün pusulası olacaktır. Önceliği bilinen alanlar, sektör açısından cazip olarak değerlendirilip o alanda yatırımlar hızlandırılacaktır.” ifadesini kullandı.

“2023 HEDEFİNE ADIM ADIM İLERLİYORUZ”

Turizm sektörü bu yıl ne bekliyor?

2018 yılında güzel bir sezon yaşadık, bu temponun yılın ilk aylarında da devam ettiğini söylemek mümkün. Şu anki erken rezervasyon rakamları ve bugüne kadarki tablo bizi gelecek açısından son derece umutlandırıyor. Bu sene sonuna kadar muhtemelen çift haneli bir büyüme gerçekleştirerek hem Antalya’da hem de Türkiye genelinde hedeflediğimiz rakamları yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. 2023 hedeflerimizi revize ederek 50 milyon turist olarak belirlediğimiz rakamı 70 milyon turiste çıkarmıştık. Bu yıl Türkiye, 50 milyonun üzerinde turisti görecek diye düşünüyoruz, böyle sürerse 2023 hedefine de çok rahat bir şekilde ulaşacağız.

Stratejik bir sektör olan turizmi geliştirmek için bu yıl hangi adımlar atılacak?

Ülkemizin 2023 turizm hedefinin 50 milyon turist 50 milyar dolar gelirden, 70 milyon turist 70 milyar dolar gelire yükseldiğini söylemiştik. Bu revizyon, turizm sektörüne olan inancımızdan kaynaklanıyor. Hedeflenen rakamlara ulaşmak ve turizmi geliştirmek adına kişi başı harcamayı artırabilmeli, bunun için de gelirleri artırıcı uygulamaları devreye sokmalıyız. Turist sayısını beklentilerin üzerine çıkarmak yeterli değil, önemli olan geliri artırmak. Burada farkı sağlayacak olan, turiste ziyaret ettiği şehir içinde eğlence, gastronomi, kültür sanat gibi alanlarda harcama yaptırabilmektir.

“DÜNYADA EN REKABETÇİ OLDUĞUMUZ ALAN”

Türkiye, turizm sektörü açısından dünya genelinde nasıl bir konumda?

Ülkemizin dünyada en rekabetçi olduğu alanlardan biri, turizm sektörüdür. 2015 yılında yaşanan olumsuzluklarla turizm rakamlarımız gerilemişti fakat sonrasındaki iyileşme, dünyada turist sayısında altıncı sıraya kadar ilerlemeyi görmemizi sağladı. Son iki yılda dünya turizmi yüzde 8 büyürken Türkiye yüzde 22 büyüdü.

Türkiye’nin dünya turizmindeki yerinin her geçen sene daha da sağlamlaştığını belirtmek gerekmektedir. Dünyada yılda 1,1 milyar kişi seyahat ederken toplamda 1,3 trilyon dolarlık bir turizm hacminin kaydedildiğini biliyoruz. Bunun sonucunda yılda yüzde 3 ilâ 4 arası bir büyüme yaşanıyor ve bu büyümenin önemli bir bölümü de Akdeniz çanağında gerçekleşiyor. Şunu açıkça söyleyebiliriz ki Türkiye’nin buradan alacağı pay da gün geçtikçe büyüyor.

“BU PLAN SEKTÖRÜN PUSULASI OLACAK”

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı YEP reformu içerisinde turizm de ayrı bir başlık altındaydı. “Turizm Master Planı”nın sektöre yansıması nasıl olacak?

Bu alanda hazırlanacak olan turizm master planı, bizim için çok önemlidir. Zira bütün tarafların emek ve bilgi harcayarak ortaya çıkaracağı master planı, sektörün pusulası olacaktır. Önceliği bilinen alanlar, sektör açısından cazip olarak değerlendirilip o alanda yatırımlar hızlandırılacaktır. Sektör kendini buna göre planlayıp gerek yatırım, gerekse mali ve stratejik yapısını bu plana göre değerlendirecektir. Bu arada çıkarılması gündemde olan Turizm Geliştirme Fonu’nun master planla birlikte değerlendirilmesi, master planının Turizm Geliştirme Fonu’na entegresini sağlayacaktır.

“SEKTÖRDEKİ HAREKETLİLİK EKONOMİ AÇISINDAN İYİ OLACAK”

Turizm içerisinde konaklama ayrı bir başlık, 2019 yılında sektör ne hedefliyor?

Son açıklanan rakamlara göre 2018’de 40 milyon yabancı, 5 milyon Türk vatandaşı gurbetçiden oluşan 45 milyonluk bir rakam var. 2019’da bu rakamın, diğer koşullar normal seyrinde gittiği takdirde 50 milyon civarında olması muhtemel. Yani geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artışın söz konusu olabileceğini söyleyebilirim.

Türkiye’nin cari açığını kapatmasında turizm sektörünün faydası büyüktür. Sektörde hareketliliğin artması, Türkiye ekonomisi açısından da iyi olacaktır. Yabancı turist çekmenin yanı sıra bir turizm ülkesi olarak kendi vatandaşımızın da tatile çıkmasını istiyoruz. Bunun sağlanabilmesi için hem tesislerimiz hem de fiyat koşullarımız aslında çok uygun. Vatandaşlarımızın yılda birden çok kez tatile çıkabilmesini, böylece de yaz ve kış turizmine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Sektörün sürdürülebilirliği açısından bunun önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim.