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Turizm

İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini bildirdi.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre medeniyetin baş tacı İstanbul'a temmuz ayında 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin geldiğini belirtti.

İLK ÜÇ ÜLKE: ALMANYA, RUSYA VE ABD

Bu yılın ilk 7 ayında 8 milyon 514 bin 806 yabancı turistin kenti ziyaret ettiğini aktaran Yerlikaya, İstanbul'u ziyaret eden ilk üç ülkenin sırasıyla Almanya, Rusya ve ABD olduğunu ifade etti.

Vali Yerlikaya, "Dünya Şehri İstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul'a ait bir fotoğrafa da yer verdi.

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