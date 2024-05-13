İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2108
  • EURO
    34,7746
  • ALTIN
    2423.78
  • BIST100
    10172.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Turizm

İzmir Limanı'na 2 kruvaziyer yanaştı

İzmir Limanı'na, MSC Cruises ve MSC Divina adlı kruvaziyerler demir attı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
İzmir Limanı'na 2 kruvaziyer yanaştı
ABONE OL

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen 4 bin 761 yolcu, şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.

MSC Divina gemisinin sezon boyunca İzmir'e 25 sefer yapacağı öğrenildi.

-"2024'TE TÜRKİYE'YE 2 MİLYON KRUVAZİYER TURİSTİ BEKLİYORUZ"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kruvaziyer turizminin iyi, doğru ve hızlı adımlarla arttığını söyledi.

Öztürk, İzmir Limanı'na uzun aradan sonra ilk defa iki geminin aynı anda geldiğini belirterek, "Bir tanesinde 3 bin 567 yolcumuz var, diğerinde de 1194 yolcumuz var. Bu sene İzmir Limanı özelinde düşünürsek eğer 39 bin yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğiz. İzmir için bu sene yaklaşık 68 sefer yapılabilecek." dedi.

Türkiye limanları için 2024'te 2 milyonun üzerinde turist beklediklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Kuşadası Limanı'mıza bu sene 550'ye yakın gemi, Çeşme Limanı'na 103 gemi beklemekteyiz. Bu da şunu gösteriyor, uzun yıllardan sonra pandemiden sonra neredeyse sıfıra kadar düşen yolcu veya kruvaziyer, Türkiye limanları için inanılmaz derecede artış göstermeye başladı."

Gemiler, bu akşam limandan ayrılacak.

  • İzmir Limanı
  • kruvaziyer
  • kruvaziyer gemisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.