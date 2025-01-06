''2025 Turizm Başkenti Erzurum'' yazısı buza işlendi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da uluslararası ilk organizasyon yarın Palandöken'de Kış Oyunları ile başlayacak.



Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi koordinatörlüğünce testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılan "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilendi.

Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti programının açılışı, bugün il protokolünün katılımıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Çifte Minareli Medrese'ye kadar kortej yürüyüşüyle gerçekleştirilecek.

Öte yandan şehirde yıl boyunca düzenlenecek birçok organizasyonun takvimi de duyuruldu.