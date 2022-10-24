Trabzon'da turizme kruvaziyer etkisi: 3 ayda 4 bine yakın turist kente geldi

Trabzon Limanı'na, 5 yıl aradan sonra ilk kez yaz döneminde kruvaziyer geldi. Rusya'nın Soçi kentinden kalkan 'Astoria Grande' adlı 195 metre uzunluğundaki geminin Karadeniz'e başlayan seferleri sürüyor. Trabzon Limanı'na 700 yolcusu ile gelen gemiden inen turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor. Astoria Grande ile 3 ayda, 4 bine yakın turist kente geldi.

Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, gelecek yıl kruvaziyer geminin Trabzon Limanına 16 sefer planladığını belirterek, "Bu yıl daha farklı gemilerin daha farklı yerlerden kentimize gelmesini bekliyorduk. Ama Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışma ve mayınların denize bırakılmış olması bu seferlerin ne yazık ki yapılmasını engelledi. Rusya'nın da tek çıkış noktasının Karadeniz ve Türkiye olması ile Astoria Grande seferlerine başladı. Bugün 6'ıncı seferi. Bu seferle birlikte 3 bin 890 civarında bir yolcu getirdi. Geminin kapasitesi 1200 kişi. 400 kişilik de bir mürettebatı var. Oldukça güzel bir gemi. Aynı gemi 2023 yılında 16 sefer planlıyor. Bu sezon birkaç seferi daha var. Daha sonra ise kışlamak için bize talepleri oldu. 2023 yılının Mart ayına kadar gemiyi Trabzon Limanında misafir edebiliriz" diye konuştu.

'TRABZON TURİZMİNE ÇEŞİTLİLİK KAZANDIRDI'

Kruvaziyer gemilerin Trabzon Limanına gelmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Ermiş, "Kruvaziyer gemilerin Trabzon'a ilk geliş tarihi 1976 yılıdır. İki gemi ile başladı Kruvaziyer turizmi. 2003 yılında yani özelleşmeden önce 7 gemiye çıkartılmış bu sayı. Ama biz 2004 yılından itibaren Trabzon Limanı'nın tanıtımı olan her alanda uluslararası fuarlara katıldık ve Trabzon'un ve limanımızın tanıtımını gerçekleştirdik. 2014 yılında kruvaziyer sayısını 39 gemiye yükselttik. 39 gemi ile yaklaşık 18 bin civarında bir turist ağırladık şehirde. Çok hassas bir turizm çeşidi kruvaziyer. Tabii tam hareketlenmesini beklediğimiz dönemde de pandemi çıktı. Daha sonra Rusya-Ukrayna çatışması meydana geldi. Ama bu gemi hem Trabzon turizmine farklı bir bakış açısı hem de çeşitlilik kazandırdı. O yüzden biz Trabzon Limanımıza ve şehrimize bu gemilerin gelmesini önemsiyoruz. Bunun için de özel hazırlıklar yapıyoruz" dedi.