Mardin, 2018'de 3 milyon turisti ağırladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de aday olan Mardin, turizmin gözde mekanları arasında yerini alırken, bir zamanlar kapatılan otellerin yerine de artık yenileri açılıyor. İnanç turizmi ve çok sayıda tarihi, kültürel varlığıyla turistler için çekim merkezi olan Mardin’de, terör operasyonlarından sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi. Bu yıl turizmde başarılı bir sezon geçiren Mardin'de kış mevsimine rağmen turist yoğunluğu sürüyor. Kentin cadde ve sokakları yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, sağlanan huzurlu ve güvenli ortamla birlikte kent adeta küllerinden yeniden doğdu.

2016 yılında 4 bin 370'i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişinin konakladığı kentte 2017 yılında ise 237 bin 622'si konaklayan olmak üzere günübirlik ziyaretçilerle birlikte ziyaret eden turist sayısı bir milyonu buldu. Turizmin 12 aya yayılması için ulusal ve uluslararası organizasyonlara ağırlık verilen camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin’i 2018 yılın ilk 11 ayında ziyaret eden turist sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaştı. Bu yoğunluk Mardin Havalimanı istatistiklerine de yansıdı. Daha önce günde 1- 2 uçağın sefer yaptığı havalimanındaki uçak trafiği günde ortalama 15’i geçerken, Kasım ayı sonunda ise 667 bin 241 kişi Mardin Havalimanı'nı kullandı.

EN FAZLA İLGİ TARİHİ MEKANLARA

Mardin’de konaklayan turistler, Mardin Kalesi ve taş mimarili konaklarının yanı sıra inanç turizmi kapsamında en çok Hz. Muhammed’in ayak izinin bulunduğu Sitti Radviye Medresesi, Sakal-ı Şerif’in bulunduğu Ulu Cami, Zinciriye ve Kasımiye’yi geziyor. Turistler ayrıca Hıristiyan dinine mensup Süryanilerin kutsal kabul ettiği Turabdin Dağı’ndaki Mor Gabriel Manastırı ile Meryem Ana Kilisesi, Kırklar Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Dimet Manastırı ve Yezidilerin Midyat köylerindeki tapınakları ziyaret ederek tarihe yolculuk yapıyor.

'HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK RAKAMLAR'

Turist bakımından şehrin bu sene iyi bir çıta yakaladığını ve bu ziyaretleri yılın geneline yayacaklarını aktaran Mardin Valisi Mustafa Yaman, yaşanan bu olumlu gelişmelerden dolayı kentte herkesin yüzünün güldüğünü söyledi. Vali Yamar, "Yılbaşından bu yana, yatılı ve günübirlik şehrimizi ziyaret eden misafir sayımız yaklaşık 3 milyon. Son iki yıldır bu şehre huzur ve güven hakim oldu. Vatandaşlarımız ve esnaf bu durumdan oldukça memnun. Herkesin yüzü gülüyor. Bu kararlılığımız devam edecek. Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 500 bini aştı. Günü birlik gelen ise 2 milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon turist Mardin'i ziyaret etti. Yılsonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Kasım ve Aralık ayında bütün oteller dolu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son bir buçuk yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirler arasında yer alıyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. İnşallah bu böyle devam edecek" dedi.

'3 YENİ OTEL AÇILDI YATIRIMCILAR SIRAYA GİRDİ'

Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümündeki kentte bu yıl yaşanan turizm hareketliliği turizmcileri de sevindirdi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bu yıl 3 yeni otelin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2019 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Turizm yatırımcılarının şehre ilgi duyduğunu vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"Sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Turizm yatırımları için Türkiye'nin diğer illerindeki yatırımcılarımız Mardin'e ilgi duyuyor. Bugüne kadar ilimize yatırım yapmak isteyen 10’un üzerinde iş insanı var. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Mardin gibi geleceğini turizmde arayan kent için yatak sayımız çok düşük. Bu sayının hızla yükseltilmesi gerekiyor. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde otellerde yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Mardin’de turizme yatırım yapanlar çok kısa sürede meyvelerini alacaktır."

'SON 5 AYDIR OTELLERİMİZ YÜZDE 100 DOLU'

Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Mardin turizminde ciddi bir gerileme yaşandığını anlatan Güngör, "Ancak yaptığımız tanıtım ve projelerle emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Geçen yıl günübirlik ziyaretçilerle birlikte turist sayısı 1 milyonu bulmuştu. Bu yılın ilk 10 ayında tüm zamanların rekorunu kırarak ziyaretçi sayımız 3 milyonu buldu. Mardin son 5 yıldır sonbahar mevsiminde hiç böyle bir doluluk oranı görmemişti. Son 5 aydır otellerimiz yüzde 100 dolu. 10 ayın ortalama doluluğu ise yüzde 90'larda. Kapadokya'da 2-3 yıl önce yaşanan sorunların ardından tur operatörleri alternatif kültür turu olarak Mardin'i pazarlamaya başladı. Bu çalışmanın ardından ilimize ilgi arttı. Şu anda Koreliler başta olmak üzere, Çin, Japonya gibi Uzakdoğu pazarlarından da turist çekmeye başladık. Biz 2015'te balon izni aldık ancak yaşanan olaylar nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde balon firmaları ilk uçuşları başlatacak. Mardin'den kalkıp Dara ve Eski Mardin'in üzerinde gezecekler. Bir firmamız da Mardin'den Midyat'a balon turu düzenleyecek" diye konuştu.

'MARDİN'İ GEZMEK BİR AYRICALIK'

Kentteki butik otellerde doluluk oranının yüzde 100’lara çıkmasıyla turistlere yönelik değişik sosyal aktiviteler düzenleyen Artuklu Kervansaray sahibi Sebahattin Evrensel, kentin tarihi yapısı ve dokusuyla zamanın canlı bir şahidi olduğunu söyledi. Mardin’i gezip görmenin kent dışında yaşayanlar için bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Evrensel, "Mardin’de 3 yıl önce terör nedeniyle turizm baltalandı. Bakanlık ve valilik tarafından yapılan çalışmalarla turizmde ciddi bir akış sağlandı. Mardin’de turizm 12 aya yayılıyor. Gelecekten ümitliyiz. Mardin'in taşı toprağı, kahvesi, cevizliği sucuğu, üzümü, pestili kente özgü ürünler turistler tarafından rağbet görmektedir" şeklinde konuştu.