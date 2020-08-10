AA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:05 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 20:05

Lomidze, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ışığında turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile çok sayıda ülke arasında uçuşların hala kapalı olduğunu anımsatan Lomidze, "Uçuşların hangi ülkelerle açılacağını henüz bilmiyoruz. Ancak insanlar, üzerinden farklı noktalara gidebildikleri İstanbul ile uçuşların başlamış olmasını avantaja çeviriyorlar.” diye konuştu.

Türkiye’ye uçuşların başlamasıyla turizm sektörünün canlandığına işaret eden Lomidze, "Bu yıl 4,5 ila 5 milyon arasında Rus vatandaşının yurt dışında tatil yapmasını bekliyoruz." dedi.

Rus turistler nezdinde Türkiye’ye yönelik yüksek bir talebin olduğuna vurgu yapan Lomizde, şöyle konuştu:

"Turistlerin bu yaz karşılaştıkları koşulları göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye’ye yönelik yüksek bir talep var. Ağustos sonu ve eylül başını kapsayan çok iyi göstergeler var. Türkiye bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacak. Talep hacmi geçen yıla yaklaşıyor ve Türkiye’nin bu yıl Rus turizm pazarında iyi bir yaz geçireceğini söyleyebiliriz."

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. İki ülke arasındaki tarifeli uçuşlar 1 Ağustos, charter uçuşlar ise bugün itibarıyla başladı.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

